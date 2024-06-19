Значение Боровой на Харьковщине для россиян и их планы объяснил Коваленко
Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что российские войска, скорее всего, будут пытаться прорваться в направлении поселка Боровая на Харьковщине, исходя из концентрации их сил и средств.
В эфире Radio NV эксперт подчеркнул, что до этого ни одна из неоднократных попыток противника прорвать в том районе украинскую оборону «не имела какого-то высокого уровня эффективности», и из этого можно сделать определенные выводы.
«Если рассматривать общую карту, то Боровая находится почти по центру Лимано-Купянской оси. Это населенный пункт, который не только позволит россиянам выйти на левый берег реки Оскол, но и кроме этого перерезать логистику, которая есть вдоль этого берега между Боровой, Синьковкой и Богуславкой, с охватом и с выходом без форсирования на правый берег. И это общий план россиян по контролю левобережья реки Оскол. Выход на левобережье реки Оскол без выхода на Боровую, мягко говоря, особо не светит. Поэтому они так акцентируют внимание именно на этом направлении», — пояснил Коваленко.
Напомним, проект Deep State сообщил, что враг нарастил «ударный кулак» для наступления на поселок Боровая на Харьковщине. По данным аналитиков, на участке от Райгородки до Нововодяного армия РФ нарастила до 10 тысяч солдат и около 450 единиц вооружения и военной техники, из которых 200 артсистем.
В 3-й ОШБр проинформировали, что полоса фронта, где с Луганщиной граничит Харьковщина, сегодня является одним из самых интенсивных участков наступления россиян. Ближайшая задача оккупантов — выход к селу Чернещина и поселку Першотравневое, с последующим захватом поселка Боровая.
Военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец заявил, что на Лиманском направлении противник преобладает, пытается прорваться к Боровой, и возрастает опасность того, что он выйдет к реке Оскол.
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- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: Борова, Боровая, коваленко, оскол, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 22:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко считает, что российские войска, скорее всего, будут пытаться прорваться в направлении поселка Боровая на Харьковщине, исходя из концентрации их сил и средств".