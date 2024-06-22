Два бої тривають на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося вже вісім атак росіян біля Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Шість штурмів наші захисники відбили, два бої тривають. Ситуація контрольована.

У ніч на 22 червня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши 16 ракет різних типів та 13 ударних БпЛА, а саме: 10 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська область (рф); дві крилаті ракети «Іскандер-К» (із ТОТ українського Криму); чотири крилаті ракети «Калібр» (з акваторії Чорного моря); 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ (рф) та Балаклава (ТОТ українського Криму).

В результаті протиповітряного бою збили 25 повітряних цілей: 7 крилатих ракет Х-101/Х-555; 4 крилаті ракети «Калібр»; крилату ракету «Іскандер-К» та 13 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».

Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили 9 авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.