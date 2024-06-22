Два боя продолжаются на Купянском направлении Харьковщины – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении с начала суток произошло уже восемь атак россиян возле Степной Новоселовки, Мясожаровки и Стельмаховки, сообщил Генштаб ВСУ.

Шесть попыток россиян продвинуться вперед наши защитники отбили, два штурма продолжаются. Ситуация контролируется.

В ночь на 22 июня 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив 16 ракет разных типов и 13 ударных БпЛА, а именно: 10 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – Саратовская область (рф); две крылатые ракеты «Искандер-К» (из ТОТ украинского Крыма); четыре крылатых ракеты «Калибр» (из акватории Черного моря); 13 ударных БпЛА типа «Shahed -131/136» (районы пусков – Приморско-Ахтарск (РФ) и Балаклава (ТОТ украинского Крыма).

В результате противовоздушного боя сбили 25 воздушных целей: 7 крылатых ракет Х-101/Х-555; 4 крылатые ракеты «Калибр»; крылатую ракету «Искандер-К» и 13 ударных БпЛА типа «Shahed-131/136».

С начала этих суток уже произошло 53 боевых столкновения. Захватчики нанесли 9 авиационных ударов с применением девятнадцати КАБов, более 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.