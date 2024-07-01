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Удар по Новій пошті в Харкові: у компанії назвали кількість знищених посилок

Суспільство 19:25   01.07.2024
Олена Нагорна
Удар по Новій пошті в Харкові: у компанії назвали кількість знищених посилок Фото: Олег Синєгубов

Близько двох тисяч посилок було знищено внаслідок ворожого авіаудару по сортувальному терміналу Нової пошти у Слобідському районі Харкова 30 червня.

Загальна вартість пошкоджених та знищених посилок склала три мільйони гривень, розповів в етері “Суспільного” операційний директор компанії Євген Тафійчук.

“Ми вже проводимо відновлювальні роботи, прибираємо майданчики та автомобілі, що згоріли. Усього в нас згоріло 13 вантажівок, пошкоджений фасад будівлі, місця завантаження та вивантаження, а також деяке сортувальне обладнання. 21 співробітник під час удару був у сховищі, але на території термінала перебували також водії. Вісьмох з них шпиталізували та, на жаль, один водій загинув”, — сказав Тафійчук.

У фейсбуці Нової пошти розповіли, що загинув водій вантажівки Ігор Шрамко, який працював у компанії близько п’яти років. У чоловіка залишилися двоє дітей. Шестеро працівників пошти залишаються у лікарні із травмами середньої тяжкості. Двоє водіїв отримали незначні травми та лікуються вдома.

Нагадаємо, вибух пролунав у Харкові о 16:25 30 червня. КАБ упав поряд із приміщенням Нової пошти у Слобідському районі. За даними керівника облпрокуратури Олександра Фільчакова, бомба, попередньо ФАБ-500, була запущена з літака Су-34 із району села Нижній Ольшанець Бєлгородської області та пролетіла 70 км. Загинув 38-річний водій. Постраждали десять людей – водії та працівники пошти, а також восьмимісячна дитина, з якою гуляли батьки – від вибухової хвилі немовля впало на тротуар. Горіли вісім вантажних автомобілів. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих – двоє дітей.

Автор: Олена Нагорна
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Ви читали новину: «Удар по Новій пошті в Харкові: у компанії назвали кількість знищених посилок»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 19:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько двох тисяч посилок було знищено внаслідок ворожого авіаудару по сортувальному терміналу Нової пошти у Слобідському районі Харкова 30 червня".