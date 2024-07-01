Удар по Новой почте в Харькове: в компании назвали число уничтоженных посылок

Около двух тысяч посылок было уничтожено в результате вражеского авиаудара по сортировочному терминалу Новой почты в Слободском районе Харькова 30 июня.

Общая стоимость поврежденных и уничтоженных посылок составила три миллиона гривен, рассказал в эфире «Суспільного» операционный директор компании Евгений Тафийчук.

«Мы уже проводим восстановительные работы, убираем площадки и автомобили, которые сгорели. Всего у нас сгорело 13 грузовиков, поврежден фасад здания, места загрузки и выгрузки, а также некоторое сортировочное оборудование. 21 сотрудник во время удара был в укрытии, но на территории терминала находились также водители. Восьмерых из них госпитализировали и, к сожалению, один водитель погиб», — сказал Тафийчук.

В Facebook Новой почты рассказали, что погиб водитель грузовика Игорь Шрамко, работавший в компании около пяти лет. У мужчины остались двое детей. Шестеро работников почты остаются в больнице с травмами средней тяжести. Двое водителей получили незначительные травмы и лечатся дома.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 16:25 30 июня. КАБ упал рядом с помещением Новой почты в Слободском районе. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, бомба, предварительно ФАБ-500, была запущена с самолета Су-34 из района села Нижний Ольшанец Белгородской области и пролетела 70 км. Погиб 38-летний водитель. Пострадали десять человек — водители и работники почты, а также восьмимесячный ребенок, с которым гуляли родители — от взрывной волны младенец упал на тротуар. Горели восемь грузовых автомобилей. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — двое детей.