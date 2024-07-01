Live
  • Пн 01.07.2024
  • Харьков  +29°С
  • USD 40.45
  • EUR 43.27

Удар по Новой почте в Харькове: в компании назвали число уничтоженных посылок

Общество 19:25   01.07.2024
Елена Нагорная
Удар по Новой почте в Харькове: в компании назвали число уничтоженных посылок

Около двух тысяч посылок было уничтожено в результате вражеского авиаудара по сортировочному терминалу Новой почты в Слободском районе Харькова 30 июня.

Общая стоимость поврежденных и уничтоженных посылок составила три миллиона гривен, рассказал в эфире «Суспільного» операционный директор компании Евгений Тафийчук.

«Мы уже проводим восстановительные работы, убираем площадки и автомобили, которые сгорели. Всего у нас сгорело 13 грузовиков, поврежден фасад здания, места загрузки и выгрузки, а также некоторое сортировочное оборудование. 21 сотрудник во время удара был в укрытии, но на территории терминала находились также водители. Восьмерых из них госпитализировали и, к сожалению, один водитель погиб», — сказал Тафийчук.

В Facebook Новой почты рассказали, что погиб водитель грузовика Игорь Шрамко, работавший в компании около пяти лет. У мужчины остались двое детей. Шестеро работников почты остаются в больнице с травмами средней тяжести. Двое водителей получили незначительные травмы и лечатся дома.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове в 16:25 30 июня. КАБ упал рядом с помещением Новой почты в Слободском районе. По данным руководителя облпрокуратуры Александра Фильчакова, бомба, предварительно ФАБ-500, была запущена с самолета Су-34 из района села Нижний Ольшанец Белгородской области и пролетела 70 км. Погиб 38-летний водитель. Пострадали десять человек — водители и работники почты, а также восьмимесячный ребенок, с которым гуляли родители — от взрывной волны младенец упал на тротуар. Горели восемь грузовых автомобилей. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — двое детей.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами
В Харькове взрывы, ранее предупреждали об атаке КАБами
01.07.2024, 16:17
«Враг будет искать новые «точки входа» в Харьковскую область» — ХОВА о фронте
«Враг будет искать новые «точки входа» в Харьковскую область» — ХОВА о фронте
01.07.2024, 11:13
КАБом ударили россияне по Харькову — Синегубов
КАБом ударили россияне по Харькову — Синегубов
01.07.2024, 16:39
Враг ударил по хлебному полю на Харьковщине, чтобы уничтожить урожай — ГСЧС
Враг ударил по хлебному полю на Харьковщине, чтобы уничтожить урожай — ГСЧС
01.07.2024, 18:49
Зеленский планировал подписать мир с РФ перед заморозкой войны осенью – NV
Зеленский планировал подписать мир с РФ перед заморозкой войны осенью – NV
01.07.2024, 15:44
Удар по Новой почте в Харькове: в компании назвали число уничтоженных посылок
Удар по Новой почте в Харькове: в компании назвали число уничтоженных посылок
01.07.2024, 19:25

Новости по теме:

09:48
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от удара по Новой почте в Харькове
19:42
Полутонную авиабомбу ФАБ-500 скинули на Новую почту в Харькове (фото, видео)
18:21
В автопарк Новой почты в Харькове попал КАБ: уже девять пострадавших (видео)
11:45
Пробовал становиться на ноги — в «Новой почте» сообщили об умершем сотруднике
10:10
Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов

Вы читали новость: «Удар по Новой почте в Харькове: в компании назвали число уничтоженных посылок»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 19:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около двух тысяч посылок было уничтожено в результате вражеского авиаудара по сортировочному терминалу Новой почты в Слободском районе Харькова 30 июня".