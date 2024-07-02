Поповнення снарядів у нас відбулося – ОТУВ «Харків» про ситуацію у Вовчанську
Росіяни продовжують наступати на Вовчанському та Липцівському напрямках. Вже за цю добу на Харківщині відбулося 5 боєзіткнень.
«Також ворог продовжує бомбовий терор, завдає авіаударів КАБами. Вчора їх було скинуто 28 штук. В районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе та Вовчанські Хутори. Сьогодні було 2 скиди. Натомість людей ворог не береже, тому втрати ворога за минулу добу – понад 160 осіб. В середньому, ворог втрачає орієнтовно 100-120 осіб щодоби», – повідомив представник відділу комунікацій ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев в етері нацмарафону.
Тож ворог змушений вводити резерви та переміщати війська з інших напрямків, додав Саранцев. Зокрема, нещодавно противник перемістив у Вовчанськ три штурмові групи зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади. А у районі Глибокого здійснив перегрупування штурмових груп.
«У Вовчанську вони 24/7 намагаються штурмувати наші позиції, ситуація дуже мінлива і ускладнюється тим, що бойові дії проходять у межах міської забудови. Поповнення снарядів у нас відбулося, завдяки нашим партнерам. Тому, відпрацьовуємо повною мірою», – сказав Саранцев.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, вовчанськ, ворог, КАБ, липцы, ОТГВ "Харьков", Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни продовжують наступати на Вовчанському та Липцівському напрямках. Вже за цю добу на Харківщині відбулося 5 боєзіткнень.".