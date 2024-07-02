Пополнение снарядов у нас произошло – ОТГВ «Харьков» о ситуации в Волчанске
Россияне продолжают наступать на Волчанском и Липцевском направлениях. Уже за эти сутки на Харьковщине произошло 5 боестолкновений.
«Также враг продолжает бомбовый террор, наносит авиаудары КАБами. Вчера они сбросили 28 штук. В районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое и Волчанские Хутора. Сегодня было 2 сброса. Вместо этого враг людей не бережет, поэтому потери врага за прошедшие сутки — более 160 человек. В среднем, он теряет ориентировочно 100-120 человек в сутки», — сообщил представитель отдела коммуникаций ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона.
Так что враг вынужден вводить резервы и перемещать войска с других направлений, добавил Саранцев. В частности, недавно противник переместил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады. А в районе Глубокого осуществил перегруппировку штурмовых групп.
«В Волчанске они 24/7 пытаются штурмовать наши позиции, ситуация очень изменчива и усложняется тем, что боевые действия проходят в пределах городской застройки. Пополнение снарядов у нас произошло, благодаря нашим партнерам. Поэтому отрабатываем по полной мере», — сказал Саранцев.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, волчанск, ворог, враг, КАБ, липцы, ОТГВ "Харьков", Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают наступать на Волчанском и Липцевском направлениях. Уже за эти сутки на Харьковщине произошло 5 боестолкновений.".