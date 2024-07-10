Підвішували на крані поліцейських: у Харкові судитимуть одного з окупантів
Заочно судитимуть 33-річного російського військового, який у березні 2022 року у тоді окупованому селі Огурцівка Куп’янського району за допомогою тортур змушував перейти українських поліцейських на бік країни-агресорки.
Катівню загарбники облаштували на території місцевого фермерського господарства, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Як встановило слідство, окупанти увірвалися до будинку заступника начальника одного з відділів поліції на території Куп’янського району та під дулами автоматів відвезли до катівні.
Фігурант вимагав від чоловіка, щоб він погодився працювати в окупаційній поліції. Отримавши відмову, зловмисники міцно зв’язали зап’ястя поліцейського мотузкою та за допомогою крана з металевим гаком підняли у повітря. Внаслідок цих дій чоловік відчував нестерпний біль.
За кілька днів ці ж російські військові вчинили ті ж дії щодо начальника цього відділення поліції. Не отримавши згоди обох українських правоохоронців, окупанти відпустили їх.
Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно в Орджонікідзевському райсуді Харкова. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від восьми до дванадцяти років.
Встановлено, що воєнні злочини окупант скоїв разом із двома військовими РФ із позивними “Медик” та “Тренер”. Правоохоронці вживають заходів для їхньої ідентифікації.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Купянский район, огурцовка, полицейский, прокуратура, пытки, суд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 15:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заочно судитимуть 33-річного російського військового, який у березні 2022 року у тоді окупованому селі Огурцівка Куп’янського району за допомогою тортур змушував перейти українських поліцейських на бік країни-агресорки.".