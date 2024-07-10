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Подвешивали на кране полицейских: в Харькове будут судить одного из оккупантов

Происшествия 15:24   10.07.2024
Елена Нагорная
Подвешивали на кране полицейских: в Харькове будут судить одного из оккупантов

Заочно будут судить 33-летнего российского военного, который в марте 2022 года в тогда оккупированном селе Огурцовка Купянского района при помощи пыток заставлял перейти украинских полицейских на сторону страны-агрессора.

Пыточную захватчики обустроили на территории местного фермерского хозяйства, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Как установило следствие, оккупанты ворвались в дом замначальника одного из отделов полиции на территории Купянского района и под дулами автоматов отвезли в пыточную.

Фигурант требовал от мужчины, чтобы он согласился работать в оккупационной полиции. Получив отказ, злоумышленники крепко связали запястья полицейского веревкой и с помощью крана с металлическим крюком подняли в воздух. В результате этих действий мужчина испытывал невыносимую боль.

Спустя несколько дней эти же российские военные совершили те же действия в отношении начальника этого отделения полиции. Не получив согласие от обоих украинских правоохранителей, оккупанты отпустили их.

Обвиняемый находится в розыске. Его будут судить заочно в Орджоникидзевском райсуде Харькова. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Установлено, что военные преступления оккупант совершал вместе с двумя военными РФ с позывными «Медик» и «Тренер». Правоохранители принимают меры для их идентификации.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 15:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заочно будут судить 33-летнего российского военного, который в марте 2022 года в тогда оккупированном селе Огурцовка Купянского района при помощи пыток заставлял перейти украинских полицейских на сторону страны-агрессора.".