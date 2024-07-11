Live
  • Чт 11.07.2024
  • Харків  +28°С
  • USD 40.71
  • EUR 44.08

Спека триватиме. Якою буде погода 12 липня у Харкові та області

Погода 20:27   11.07.2024
Оксана Якушко
Спека триватиме. Якою буде погода 12 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 12 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

По області: Без опадів.☀️

Вітер східний ⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 23°, вдень 30 – 35°.

По місту: Без опадів.☀️

Вітер східний⬅️, 5 – 10 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 20 – 22°, вдень 32 – 34°.

Читайте також: Коли чекати послаблення спеки в Україні: синоптикиня назвала дату

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Спека триватиме. Якою буде погода 12 липня у Харкові та області
Спека триватиме. Якою буде погода 12 липня у Харкові та області
11.07.2024, 20:27
2 загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь на Харківщині
2 загиблих, 8 поранених – росіяни вдарили по селу Білий Колодязь на Харківщині
11.07.2024, 19:55
Чи просунулись окупанти у центр Вовчанська: відповідь ЗСУ
Чи просунулись окупанти у центр Вовчанська: відповідь ЗСУ
11.07.2024, 15:34
Коли чекати послаблення спеки в Україні: синоптикиня назвала дату
Коли чекати послаблення спеки в Україні: синоптикиня назвала дату
11.07.2024, 16:14
Нові назви для п’яти станцій метро в Харкові запропонували деколонізатори
Нові назви для п’яти станцій метро в Харкові запропонували деколонізатори
11.07.2024, 11:36
Газове родовище продають на півдні Харківщини
Газове родовище продають на півдні Харківщини
11.07.2024, 19:19

Новини за темою:

16:14
Коли чекати послаблення спеки в Україні: синоптикиня назвала дату
12:36
Спека у Харкові встановила черговий рекорд: було +35,8
20:08
Вночі гроза, вдень – спека. Якою буде погода 11 липня у Харкові та області
13:15
Пік спеки в Україні очікується 14-17липня: прогноз синоптикині
11:19
На Харківщині світло пропадало через спеку та обстріли – Міненерго

Ви читали новину: «Спека триватиме. Якою буде погода 12 липня у Харкові та області»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 20:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 12 липня, повідомив Харківський регіональний центр з гідрометеорології.".