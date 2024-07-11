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Жара продолжается. Какой будет погода 12 июля в Харькове и области

Погода 20:27   11.07.2024
Оксана Якушко
Жара продолжается. Какой будет погода 12 июля в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 12 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Без осадков.
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 23°, днем ​​30 — 35°.

По городу: Без осадков.
Ветер восточный, 5 — 10 м/с.
Температура воздуха: ночью 20 — 22°, днем ​​32 — 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 20:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 12 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".