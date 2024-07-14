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Головні новини Харкова 14.07: 31 штурм росіян на Харківщині за добу

Події 08:42   14.07.2024
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 14.07: 31 штурм росіян на Харківщині за добу

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

31 штурм росіян відбили захисники на Харківщині за добу – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдавали авіаударів біля населених пунктів Липці, Вовчанськ, Борщове, Глибоке, Малі Проходи, Сеньківка, Куп’янськ-Вузловий, Стариця, Кучерівка та Подоли Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося 13 боїв біля населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість атак за добу склала 18. Сили оборони відбивали штурми росіян біля Синьківки, Вільшаної, Петропавлівки, Новоселівки, Піщаного, Берестового та Стельмахівки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".