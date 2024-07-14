Главные новости Харькова 14.07: 31 штурм россиян на Харьковщине за сутки
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
31 штурм россиян отбили защитники на Харьковщине за сутки – Генштаб ВСУ
Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевая, Глубокое, Малые Проходы, Сеньковка, Купянск-Узловой, Старица, Кучеровка и Подолы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении произошло 13 боев у населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
На Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмы россиян возле Синьковки, Ольшаны, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 08:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".