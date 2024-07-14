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Главные новости Харькова 14.07: 31 штурм россиян на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:42   14.07.2024
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 14.07: 31 штурм россиян на Харьковщине за сутки Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

31 штурм россиян отбили защитники на Харьковщине за сутки – Генштаб ВСУ

Россияне наносили авиаудары возле населенных пунктов Липцы, Волчанск, Борщевая, Глубокое, Малые Проходы, Сеньковка, Купянск-Узловой, Старица, Кучеровка и Подолы Харьковской области, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении произошло 13 боев у населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 18. Силы обороны отражали штурмы россиян возле Синьковки, Ольшаны, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 08:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".