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Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 94 людини – ОТУВ “Харків”

Події 11:05   19.07.2024
Оксана Горун
Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 94 людини – ОТУВ “Харків” Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби на Харківському напрямку сталося 12 бойових зіткнень. Окупанти шукають можливості вклинитися в оборону ЗСУ та намагаються вибити захисників з позицій у районах Глибокого та Вовчанська.  

“З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили 2 ворожі атаки, ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація залишається під контролем наших військ“, – поінформували про те, як розпочався день, в ОТУВ “Харків”.

Захисники повідомили, що в районі Глибокого росіяни проводять перегрупування штурмових груп, а в районі Вовчанська готують штурмовиків до атак. Також тривають удари КАБами – за добу по позиціях Сил оборони прилетіли 22 керовані авіабомби. Били по районах Вовчанських Хуторів, Стариці, Липців та Веселого. Також загарбники завдали 42 ударів дронами-камікадзе та здійснили 423 обстріли позицій ЗСУ.

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“Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 94 особи, – повідомили в ОТУВ “Харків”. – На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі: одна бойова броньована машина, дев’ять артилерійських систем, п’ять” одиниць спеціальної техніки, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 13 безпілотних літальних апаратів. Знищено 55 укриттів особового складу ворога”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2024 в 11:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківському напрямку сталося 12 бойових зіткнень. Окупанти шукають можливості вклинитися в оборону ЗСУ та намагаються вибити захисників з позицій у районах Глибокого та Вовчанська".