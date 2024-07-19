Бої на Харківщині: за добу окупанти втратили 94 людини – ОТУВ “Харків”

Минулої доби на Харківському напрямку сталося 12 бойових зіткнень. Окупанти шукають можливості вклинитися в оборону ЗСУ та намагаються вибити захисників з позицій у районах Глибокого та Вовчанська.

“З початку поточної доби підрозділи Сил оборони відбили 2 ворожі атаки, ще одне бойове зіткнення триває. Ситуація залишається під контролем наших військ“, – поінформували про те, як розпочався день, в ОТУВ “Харків”.

Захисники повідомили, що в районі Глибокого росіяни проводять перегрупування штурмових груп, а в районі Вовчанська готують штурмовиків до атак. Також тривають удари КАБами – за добу по позиціях Сил оборони прилетіли 22 керовані авіабомби. Били по районах Вовчанських Хуторів, Стариці, Липців та Веселого. Також загарбники завдали 42 ударів дронами-камікадзе та здійснили 423 обстріли позицій ЗСУ.

“Втрати ворога (безповоротні та санітарні) склали 94 особи, – повідомили в ОТУВ “Харків”. – На нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки, у тому числі: одна бойова броньована машина, дев’ять артилерійських систем, п’ять” одиниць спеціальної техніки, дев’ять одиниць автомобільної техніки, 13 безпілотних літальних апаратів. Знищено 55 укриттів особового складу ворога”.