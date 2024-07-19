Бои на Харьковщине: за сутки оккупанты потеряли 94 человека — ОТГВ «Харьков»
За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Оккупанты ищут возможности вклиниться в оборону ВСУ и пытаются выбить защитников с позиций в районах Глубокого и Волчанска.
«С начала текущих суток подразделения Сил обороны отразили две вражеских атаки, еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация остается под контролем наших войск», — проинформировали о том, как начался день, в ОТГВ «Харьков».
Защитники сообщили, что в районе Глубокого россияне проводят перегруппировку штурмовых групп, а в районе Волчанска — готовят штурмовиков к атакам. Также продолжаются удары КАБами — за сутки по позициям Сил обороны прилетело 22 корректируемых авиабомбы. Били по районам Волчанских Хуторов, Старицы, Липцев и Веселого. Также захватчики нанесли 42 удара дронами-камикадзе и совершили 423 обстрела позиций ВСУ.
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«Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 94 человека, — сообщили в ОТГВ «Харьков». — На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в том числе: одна боевая бронированная машина, девять артиллерийских систем, пять единиц специальной техники, девять единиц автомобильной техники, 13 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожены 55 укрытий личного состава врага».
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, ОТГВ "Харьков", потери, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2024 в 11:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Оккупанты ищут возможности вклиниться в оборону ВСУ и пытаются выбить защитников с позиций в районах Глубокого и Волчанска".