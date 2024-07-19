Бои на Харьковщине: за сутки оккупанты потеряли 94 человека — ОТГВ «Харьков»

За минувшие сутки на Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Оккупанты ищут возможности вклиниться в оборону ВСУ и пытаются выбить защитников с позиций в районах Глубокого и Волчанска.

«С начала текущих суток подразделения Сил обороны отразили две вражеских атаки, еще одно боевое столкновение продолжается. Ситуация остается под контролем наших войск», — проинформировали о том, как начался день, в ОТГВ «Харьков».

Защитники сообщили, что в районе Глубокого россияне проводят перегруппировку штурмовых групп, а в районе Волчанска — готовят штурмовиков к атакам. Также продолжаются удары КАБами — за сутки по позициям Сил обороны прилетело 22 корректируемых авиабомбы. Били по районам Волчанских Хуторов, Старицы, Липцев и Веселого. Также захватчики нанесли 42 удара дронами-камикадзе и совершили 423 обстрела позиций ВСУ.

«Потери врага (безвозвратные и санитарные) составили 94 человека, — сообщили в ОТГВ «Харьков». — На нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в том числе: одна боевая бронированная машина, девять артиллерийских систем, пять единиц специальной техники, девять единиц автомобильной техники, 13 беспилотных летательных аппаратов. Уничтожены 55 укрытий личного состава врага».