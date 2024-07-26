Live
  • Пт 26.07.2024
  • Харків  +30°С
  • USD 41.2
  • EUR 44.68

У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ

Суспільство 13:22   26.07.2024
Олена Нагорна
У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ

Навесні 2022 року працівник телепровайдера в Куп’янську підтримав окупантів, отримав посаду «технічного директора» та розпорядився відрізати абонентів від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг.

Як повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, колаборант під’єднав велику частину міста та прилеглих селищ до росТБ.

Таким чином, зазначив Абдула, окупанти використали технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед мешканців громади.

Після звільнення Куп’янська колаборант виїхав до Харкова, де переховувався на різних орендованих квартирах. В одній із них його й затримали.

Також силовики встановили особу його спільника. Це ще один мешканець Куп’янська, який під час окупації влаштувався “фінансовим директором” того ж телепровайдера. Напередодні визволення громади він втік разом із військами РФ на тимчасово окуповану територію на сході України.

Затриманому фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми. За цією ж статтею кваліфіковані дії його спільника.

Читайте також: 15 років отримав навідник ударів РФ по Харківщині, що маскувався під таксиста

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Чим наразі атакує ворог на Харківщині: Герой України Литвин про ситуацію
Чим наразі атакує ворог на Харківщині: Герой України Литвин про ситуацію
26.07.2024, 13:39
У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ
У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ
26.07.2024, 13:22
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
Мініставок і альпійська гірка: двір у Харкові прикрасила жителька (фото)
26.07.2024, 12:49
“Плебийство і боягузтво” – перейменування в Харкові викликали шквал критики
“Плебийство і боягузтво” – перейменування в Харкові викликали шквал критики
26.07.2024, 10:53
«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень
«Іскандери», КАБи і FPV-дрони – Задоренко про обстріли Дергачівщини за тиждень
26.07.2024, 12:24
Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон
Ввечері у Харкові побили чоловіка та вкрали телефон
26.07.2024, 11:39

Новини за темою:

19:00
Харків’янин хотів, щоб РФ завдала ядерного удару по Україні
19:06
Стан критичний: на мера Куп’янська Мацегору вчинили замах у РФ (відео)
18:34
Харків’янин заявив, що зустрічатиме росіян хлібом-сіллю: що з ним тепер буде
14:51
Колишній безробітний за окупантів очолив відділення псевдополіції в Ізюмі
12:00
Возив снаряди шкільним автобусом: на Харківщині затримали підозрюваного

Ви читали новину: «У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2024 в 13:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навесні 2022 року працівник телепровайдера в Куп’янську підтримав окупантів, отримав посаду «технічного директора» та розпорядився відрізати абонентів від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг".