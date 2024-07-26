У Харкові спіймали колаборанта, який відрізав жителям Куп’янська українське ТБ

Навесні 2022 року працівник телепровайдера в Куп’янську підтримав окупантів, отримав посаду «технічного директора» та розпорядився відрізати абонентів від трансляції українських телеканалів та інтернет-послуг.

Як повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, колаборант під’єднав велику частину міста та прилеглих селищ до росТБ.

Таким чином, зазначив Абдула, окупанти використали технологічні можливості місцевого провайдера для масового поширення кремлівської пропаганди серед мешканців громади.

Після звільнення Куп’янська колаборант виїхав до Харкова, де переховувався на різних орендованих квартирах. В одній із них його й затримали.

Також силовики встановили особу його спільника. Це ще один мешканець Куп’янська, який під час окупації влаштувався “фінансовим директором” того ж телепровайдера. Напередодні визволення громади він втік разом із військами РФ на тимчасово окуповану територію на сході України.

Затриманому фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 12 років тюрми. За цією ж статтею кваліфіковані дії його спільника.