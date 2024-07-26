В Харькове поймали коллаборанта, отрезавшего жителям Купянска украинское ТВ
Весной 2022 года работник телепровайдера в Купянске поддержал оккупантов, получил должность «технического директора» и распорядился отрезать абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг.
Как сообщает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, коллаборант подключил большую часть города и близлежащих поселков к росТВ.
Таким образом, отметил Абдула, оккупанты использовали технологические возможности местного провайдера для массового распространения кремлевской пропаганды среди жителей громады.
После освобождения Купянска коллаборант выехал в Харьков, где скрывался на разных съемных квартирах. В одной из них его и задержали.
Также силовики установили личность его сообщника. Это еще один житель Купянска, который во время оккупации устроился «финансовым директором» того же телепровайдера. Накануне освобождения громады он сбежал вместе с войсками РФ на временно оккупированную территорию на востоке Украины.
Задержанному фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы. По этой же статье квалифицированы действия его сообщника.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, купянск, СБУ, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 13:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весной 2022 года работник телепровайдера в Купянске поддержал оккупантов, получил должность «технического директора» и распорядился отрезать абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг.".