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В Харькове поймали коллаборанта, отрезавшего жителям Купянска украинское ТВ

Общество 13:22   26.07.2024
Елена Нагорная
В Харькове поймали коллаборанта, отрезавшего жителям Купянска украинское ТВ

Весной 2022 года работник телепровайдера в Купянске поддержал оккупантов, получил должность «технического директора» и распорядился отрезать абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг.

Как сообщает спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, коллаборант подключил большую часть города и близлежащих поселков к росТВ.

Таким образом, отметил Абдула, оккупанты использовали технологические возможности местного провайдера для массового распространения кремлевской пропаганды среди жителей громады.

После освобождения Купянска коллаборант выехал в Харьков, где скрывался на разных съемных квартирах. В одной из них его и задержали.

Также силовики установили личность его сообщника. Это еще один житель Купянска, который во время оккупации устроился «финансовым директором» того же телепровайдера. Накануне освобождения громады он сбежал вместе с войсками РФ на временно оккупированную территорию на востоке Украины.

Задержанному фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы. По этой же статье квалифицированы действия его сообщника.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 13:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Весной 2022 года работник телепровайдера в Купянске поддержал оккупантов, получил должность «технического директора» и распорядился отрезать абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг.".