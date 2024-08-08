Міносвіти здає Харківську область – ворожі канали розганяють фейк
Приводом для “творчості” роспропаганди став проєкт наказу №850 Міносвіти України, який справді спричинив обурення в освітньому середовищі Харківщини.
“Ворожі TG-канали поширюють інформацію про буцімто підготовку до здачі Харківської області окупаційним російським військам. Про це, за словами рашистів, свідчить «рішення Міністерства освіти України про звільнення 10 тисяч вчителів у східних регіонах, зокрема в Харківській області, де залишиться лише 40-50 шкіл”, – поінформував Центр протидії дезінформації.
У Центрі повідомили, що перевірили інформацію в Харківській ОВА.
“Поширюване рашистами повідомлення не відповідає дійсності. Насправді зараз триває обговорення проєкту Наказу №850 щодо здобуття загальної середньої освіти в умовах воєнного стану, який планується ввести з 2025-2026 навчального року. Він передбачає скорочення мережі шкіл, але з переведенням вчителів до кадрового резерву зі збереженням зарплати. Планується зменшення дистанційного навчання і перехід до офлайн або змішаного формату, зросте кількість дистанційних класів з українською мовою для дітей за кордоном. Подібними маніпуляціями ворог намагається викликати негативне ставлення до державних органів з боку українського суспільства”, – прокоментували в Центрі.
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При цьому реальні підстави для маніпуляцій російської пропаганди дійсно є. Днями відбулася пресконференція керівництва Харківської обласної організації профспілки працівників освіти та науки. На ній заступник голови організації Сергій Борисенко заявив, що введення в дію наказу №850 “призведе до звільнення понад 4 тисяч вчителів і до закриттів десятків шкіл по Харківській області”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2024 в 09:59;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Приводом для “творчості” роспропаганди став проєкт наказу №850 Міносвіти України, який справді спричинив обурення в освітньому середовищі Харківщини".