Минобразования сдает Харьковскую область — вражеские каналы разгоняют фейк

Поводом для «творчества» роспропаганды стал проект приказа №850 Минобразования Украины, который действительно вызвал возмущение в образовательной среде Харьковщины.

«Вражеские TG-каналы распространяют информацию о якобы подготовке к сдаче Харьковской области оккупационным российским войскам. Об этом, по словам рашистов, свидетельствует «решение Министерства образования Украины об увольнении 10 тысяч учителей в восточных регионах, в частности в Харьковской области, где останется всего 40-50 школ», — проинформировал Центр противодействия дезинформации.

В Центре сообщили, что проверили информацию в Харьковской ОВА.

«Распространяемое рашистами сообщение не соответствует действительности. На самом деле сейчас идет обсуждение проекта Приказа №850 о получении общего среднего образования в условиях военного положения, которое планируется ввести с 2025-2026 учебного года. Он предполагает сокращение сети школ, но с переводом учителей в кадровый резерв с сохранением зарплаты. Планируется уменьшение дистанционного обучения и переход в офлайн или смешанный формат, возрастет количество дистанционных классов с украинским языком для детей за рубежом. Подобными манипуляциями враг пытается вызвать негативное отношение к государственным органам со стороны украинского общества», — заявили в Центре.

При этом реальные основания для манипуляций российской пропаганды действительно есть. На днях прошла пресс-конференция руководства Харьковской областной организации профсоюза работников образования и науки. На ней зампредседателя организации Сергей Борисенко заявил, что введение в действие приказа №850 «приведет к увольнению более 4 тысяч учителей и к закрытию десятков школ по Харьковской области».