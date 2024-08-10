У Краснограді на Харківщині – дискусія щодо дати Дня міста: подробиці
У місті Красноград тривалий час триває дискусія щодо дати відзначення Дня міста. Зокрема, це питання розглядалося на засіданні топонімічної комісії.
«Дорадчий орган надав рекомендації щодо встановлення офіційної дати відзначення Дня міста 11 серпня саме у день його заснування, а 19 вересня – Дня визволення Краснограда від німецько-фашистських загарбників», – повідомили на сайті Красноградської міськради.
Тож, мерія направила відповідний запит до інституту нацпам’яті. На початку серпня міськрада отримала відповідь про те, «що заперечень щодо змін спрямованих на збереження двох важливих дат для міста і надання їм окремої уваги, немає».
Зазначається, що офіційно дата Дня міста буде встановлена після прийняття відповідного рішення депутатами міськради.
Читайте також: Славноград: жителі Краснограда проголосували за нову назву
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дата, день города, красноград, официально, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Краснограді на Харківщині – дискусія щодо дати Дня міста: подробиці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2024 в 21:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Красноград тривалий час триває дискусія щодо дати відзначення Дня міста. Зокрема, це питання розглядалося на засіданні топонімічної комісії.".