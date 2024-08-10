У Краснограді на Харківщині – дискусія щодо дати Дня міста: подробиці

У місті Красноград тривалий час триває дискусія щодо дати відзначення Дня міста. Зокрема, це питання розглядалося на засіданні топонімічної комісії.

«Дорадчий орган надав рекомендації щодо встановлення офіційної дати відзначення Дня міста 11 серпня саме у день його заснування, а 19 вересня – Дня визволення Краснограда від німецько-фашистських загарбників», – повідомили на сайті Красноградської міськради.

Тож, мерія направила відповідний запит до інституту нацпам’яті. На початку серпня міськрада отримала відповідь про те, «що заперечень щодо змін спрямованих на збереження двох важливих дат для міста і надання їм окремої уваги, немає».

Зазначається, що офіційно дата Дня міста буде встановлена після прийняття відповідного рішення депутатами міськради.