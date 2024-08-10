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В Краснограде на Харьковщине – дискуссия по поводу даты Дня города: в чем дело

Общество 21:19   10.08.2024
Виктория Яковенко
В Краснограде на Харьковщине – дискуссия по поводу даты Дня города: в чем дело

В городе Красноград длительное время продолжается дискуссия касательно даты Дня города. В частности этот вопрос рассматривался на заседании топонимической комиссии.

«Совещательный орган предоставил рекомендации по установлению официальной даты Дня города 11 августа — именно в день его основания, а 19 сентября – Дня освобождения Краснограда от немецко-фашистских захватчиков», — сообщили на сайте Красноградского горсовета.

Мэрия направила соответствующий запрос в институт нацпамяти. В начале августа горсовет получил ответ о том, «что возражений относительно изменений направленных на сохранение двух важных дат для города и предоставления им отдельного внимания — нет».

Отмечается, что официально дата Дня города будет установлена ​​после принятия соответствующего решения депутатами горсовета.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 августа 2024 в 21:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Красноград длительное время продолжается дискуссия касательно даты Дня города. В частности этот вопрос рассматривался на заседании топонимической комиссии.".