В Краснограде на Харьковщине – дискуссия по поводу даты Дня города: в чем дело

В городе Красноград длительное время продолжается дискуссия касательно даты Дня города. В частности этот вопрос рассматривался на заседании топонимической комиссии.

«Совещательный орган предоставил рекомендации по установлению официальной даты Дня города 11 августа — именно в день его основания, а 19 сентября – Дня освобождения Краснограда от немецко-фашистских захватчиков», — сообщили на сайте Красноградского горсовета.

Мэрия направила соответствующий запрос в институт нацпамяти. В начале августа горсовет получил ответ о том, «что возражений относительно изменений направленных на сохранение двух важных дат для города и предоставления им отдельного внимания — нет».

Отмечается, что официально дата Дня города будет установлена ​​после принятия соответствующего решения депутатами горсовета.