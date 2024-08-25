Зеленський заявив про витіснення ЗС РФ із Харківщини: коментар ОТУВ «Харків»
Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев в етері нацмарафону прокоментував нещодавні заяви президента Володимира Зеленського та 3-ї ОШБр про успіхи Сил оборони на Харківщині.
«Наразі ми не можемо онлайн коментувати тактичні епізоди, які відбуваються просто зараз. Певні, скажімо так, позитивні моменти в нас є. Частково нам вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях. Але ми обов’язково повідомимо про це трішечки згодом, коли можна буде безпечно про це говорити», — пообіцяв Саранцев.
Нагадаємо, у вечірньому зверненні 23 серпня президент Володимир Зеленський привітав Харків із Днем міста та сказав, що російську армію поступово витісняють із Харківщини. 22 серпня у 3-й ОШБр повідомили, що в результаті контратак взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти й просунулися вглиб фронту майже на два кілометри. Однак де саме – не уточнили.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Виталий Саранцев, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2024 в 12:18;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев в етері нацмарафону прокоментував нещодавні заяви президента Володимира Зеленського та 3-ї ОШБр про успіхи Сил оборони на Харківщині.".