Зеленський заявив про витіснення ЗС РФ із Харківщини: коментар ОТУВ «Харків»

Речник ОТУВ «Харків» Віталій Саранцев в етері нацмарафону прокоментував нещодавні заяви президента Володимира Зеленського та 3-ї ОШБр про успіхи Сил оборони на Харківщині.

«Наразі ми не можемо онлайн коментувати тактичні епізоди, які відбуваються просто зараз. Певні, скажімо так, позитивні моменти в нас є. Частково нам вдається покращувати тактичне положення на певних локаціях. Але ми обов’язково повідомимо про це трішечки згодом, коли можна буде безпечно про це говорити», — пообіцяв Саранцев.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні 23 серпня президент Володимир Зеленський привітав Харків із Днем міста та сказав, що російську армію поступово витісняють із Харківщини. 22 серпня у 3-й ОШБр повідомили, що в результаті контратак взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти й просунулися вглиб фронту майже на два кілометри. Однак де саме – не уточнили.