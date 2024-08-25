Зеленский заявил о вытеснении ВС РФ с Харьковщины: комментарий ОТГВ «Харьков»

Спикер ОТГВ «Харьков» Виталий Саранцев в эфире нацмарафона прокомментировал недавние заявления президента Владимира Зеленского и 3-й ОШБр об успехах Сил обороны на Харьковщине.

«Сейчас мы не можем онлайн комментировать тактические эпизоды, которые происходят прямо сейчас. Определенные, скажем так, положительные моменты у нас есть. Частично нам удается улучшать тактическое положение на определенных локациях. Но мы обязательно сообщим об этом немного позже, когда можно будет безопасно об этом говорить», — пообещал Саранцев.

Напомним, в вечернем обращении 23 августа президент Владимир Зеленский поздравил Харьков с Днем города и сказал, что российскую армию постепенно вытесняют с Харьковщины. 22 августа в 3-й ОШБр сообщили, что в результате контратак взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два километра. Однако где именно — не уточнили.