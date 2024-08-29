Ексміністр Омелян отримав поранення на фронті в Харківській області

Колишній міністр інфраструктури уряду Петра Порошенка Володимир Омелян, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну, отримав поранення у Харківській області.

«24 серпня ворог вдарив по позиції нашого батальйону двома КАБами. Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України. Попереду лікування і реабілітація», – повідомив про поранення Омелян на своїй сторінці у Facebook.



Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що воював Омелян саме на Куп’янському напрямку Харківщини.