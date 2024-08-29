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Ексміністр Омелян отримав поранення на фронті в Харківській області

Події 12:50   29.08.2024
Оксана Якушко
Ексміністр Омелян отримав поранення на фронті в Харківській області

Колишній міністр інфраструктури уряду Петра Порошенка Володимир Омелян, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну, отримав поранення у Харківській області.

«24 серпня ворог вдарив по позиції нашого батальйону двома КАБами. Цього разу мені пощастило: перебита кістка, понад 10 осколків у тілі, проте живий. Матиму тепер два дні народження на рік: від батьків, і від України. Попереду лікування і реабілітація», – повідомив про поранення Омелян на своїй сторінці у Facebook.


Народна депутатка Ірина Геращенко повідомила, що воював Омелян саме на Куп’янському напрямку Харківщини.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2024 в 12:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній міністр інфраструктури уряду Петра Порошенка Володимир Омелян, який з перших днів повномасштабного вторгнення боронить Україну, отримав поранення у Харківській області.".