Экс-министр Омелян получил ранения на фронте в Харьковской области

Бывший министр инфраструктуры правительства Петра Порошенко Владимир Омелян, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину, был ранен в Харьковской области.

«24 августа враг ударил по позиции нашего батальона двумя КАБами. На этот раз мне повезло: перебита кость, более 10 осколков в теле, но жив. Буду теперь иметь два Дня рождения в год: от родителей и от Украины. Впереди лечение и реабилитация», — сообщил о ранении Омелян на своей странице в Facebook.



Народная депутат Ирина Геращенко сообщила, что воевал Омелян именно на Купянском направлении Харьковщины.