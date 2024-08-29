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Экс-министр Омелян получил ранения на фронте в Харьковской области

Происшествия 12:50   29.08.2024
Оксана Якушко
Экс-министр Омелян получил ранения на фронте в Харьковской области Фото: Владимир Омелян / Facebook

Бывший министр инфраструктуры правительства Петра Порошенко Владимир Омелян, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину, был ранен в Харьковской области.

«24 августа враг ударил по позиции нашего батальона двумя КАБами. На этот раз мне повезло: перебита кость, более 10 осколков в теле, но жив. Буду теперь иметь два Дня рождения в год: от родителей и от Украины. Впереди лечение и реабилитация», — сообщил о ранении Омелян на своей странице в Facebook.


Народная депутат Ирина Геращенко сообщила, что воевал Омелян именно на Купянском направлении Харьковщины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 августа 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший министр инфраструктуры правительства Петра Порошенко Владимир Омелян, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину, был ранен в Харьковской области.".