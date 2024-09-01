Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)
Як працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки нічної атаки РФ, показала Харківська міськрада.
Комунальники прибирають скло та габаритне сміття у Слобідському районі.
Нагадаємо, 31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: атака, коммунальщики, рф, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 10:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки нічної атаки РФ, показала Харківська міськрада.".