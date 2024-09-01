Live
  • Нд 01.09.2024
  • Харків  +31°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.7

Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)

Суспільство 10:53   01.09.2024
Оксана Якушко
Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)

Як працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки нічної атаки РФ, показала Харківська міськрада.

Комунальники прибирають скло та габаритне сміття у Слобідському районі.

Нагадаємо, 31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція.

Читайте також: 4 постраждалих, пошкоджені будівлі й 25 авто – наслідки удару по Харкову

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов
Росіяни завдали удару по Люботину під Харковом, троє постраждалих – Синєгубов
01.09.2024, 12:09
Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов
Росіяни завдали удару по Харкову – Терехов
01.09.2024, 11:43
Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)
Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)
01.09.2024, 10:53
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
Рятувальники загасили 2 пожежі, які виникли через обстріли на Харківщині
01.09.2024, 11:10
Капітан Нацполіції загинув внаслідок дронової атаки у Куп’янську на Харківщині
Капітан Нацполіції загинув внаслідок дронової атаки у Куп’янську на Харківщині
01.09.2024, 09:23
Головні новини 1.09: наслідки обстрів Харкова й області, нова атака
Головні новини 1.09: наслідки обстрів Харкова й області, нова атака
01.09.2024, 12:10

Новини за темою:

08:42
До 24 зросла кількість атак на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
19:21
Уже шестеро загиблих у Харкові – Синєгубов
12:32
Росіяни били із РСЗВ. Число поранених зросло у Богодухові на Харківщині
17:33
9 раз атакували росіяни на Харківському і Куп’янському напрямках – Генштаб ЗСУ
17:28
13 боїв на Харківщині сталися від початку доби – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Вересня 2024 в 10:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки нічної атаки РФ, показала Харківська міськрада.".