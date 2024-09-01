Наслідки нічної атаки усувають комунальники Харкова (фото)

Як працівники КП «Харківблагоустрій» усувають наслідки нічної атаки РФ, показала Харківська міськрада.

Комунальники прибирають скло та габаритне сміття у Слобідському районі.

Нагадаємо, 31 серпня близько 22:45 росіяни завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок якої постраждали чотири особи, повідомила Нацполіція.