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Витратив з картки пенсіонера 11 тис. грн: житель Харківщини отримав підозру

Суспільство 14:28   11.09.2024
Вікторія Яковенко
Витратив з картки пенсіонера 11 тис. грн: житель Харківщини отримав підозру Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці повідомили про підозру 32-річному жителю Чугуївщини, який обдурив літнього односельця.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, наприкінці серпня 62-річний чоловік попросив односельця купити продукти харчування і віддав свою банківську картку. 34-річний знайомий приніс продукти і сказав, що банківську картку забув у магазині. Протягом декількох днів фігурант витратив майже 11 тисяч гривень з картки пенсіонера.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 14:28;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 32-річному жителю Чугуївщини, який обдурив літнього односельця.".