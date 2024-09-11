Витратив з картки пенсіонера 11 тис. грн: житель Харківщини отримав підозру
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці повідомили про підозру 32-річному жителю Чугуївщини, який обдурив літнього односельця.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, наприкінці серпня 62-річний чоловік попросив односельця купити продукти харчування і віддав свою банківську картку. 34-річний знайомий приніс продукти і сказав, що банківську картку забув у магазині. Протягом декількох днів фігурант витратив майже 11 тисяч гривень з картки пенсіонера.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 1 ст. 357 (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Вересня 2024 в 14:28;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 32-річному жителю Чугуївщини, який обдурив літнього односельця.".