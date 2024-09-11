Потратил с карты пенсионера 11 тыс. грн: житель Харьковщины получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему жителю Чугуевщины, который обманул пожилого односельчанина.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в конце августа 62-летний мужчина попросил односельчанина купить продукты питания и отдал свою банковскую карту. 34-летний знакомый принес продукты и сказал, что банковскую карту забыл в магазине. В течение нескольких дней фигурант потратил почти 11 тысяч гривен с карты пенсионера.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст.185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УКУ.