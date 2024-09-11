Потратил с карты пенсионера 11 тыс. грн: житель Харьковщины получил подозрение
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему жителю Чугуевщины, который обманул пожилого односельчанина.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, в конце августа 62-летний мужчина попросил односельчанина купить продукты питания и отдал свою банковскую карту. 34-летний знакомый принес продукты и сказал, что банковскую карту забыл в магазине. В течение нескольких дней фигурант потратил почти 11 тысяч гривен с карты пенсионера.
Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст.185 (кража) и ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) УКУ.
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- • Дата публикации материала: 11 сентября 2024 в 14:28;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 32-летнему жителю Чугуевщины, который обманул пожилого односельчанина.".