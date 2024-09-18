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Гуляла без дорослих: 10-дитина впала з будівлі на Харківщині – поліція

Події 16:31   18.09.2024
Вікторія Яковенко
Гуляла без дорослих: 10-дитина впала з будівлі на Харківщині – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині 10-річна мешканка міста Красноград випала з третього поверху недобудованої будівлі.

Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, дитина гуляла без дорослих. Наразі неповнолітню шпиталізували з тяжкими травмами.

Повідомлення про НП правоохоронці отримали вранці 17 вересня. Слідчі внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Проводиться перевірка.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 16:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 10-річна мешканка міста Красноград випала з третього поверху недобудованої будівлі.".