Гуляла без дорослих: 10-дитина впала з будівлі на Харківщині – поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
На Харківщині 10-річна мешканка міста Красноград випала з третього поверху недобудованої будівлі.
Як повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області, дитина гуляла без дорослих. Наразі неповнолітню шпиталізували з тяжкими травмами.
Повідомлення про НП правоохоронці отримали вранці 17 вересня. Слідчі внесли інформацію про подію до ЄРДР за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок». Проводиться перевірка.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2024 в 16:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 10-річна мешканка міста Красноград випала з третього поверху недобудованої будівлі.".