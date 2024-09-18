Гуляла без взрослых: 10-ребенок упал со здания на Харьковщине – полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
На Харьковщине 10-летняя жительница города Красноград выпала с третьего этажа недостроенного здания.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ребенок гулял без взрослых. Сейчас несовершеннолетнюю госпитализировали с тяжелыми травмами.
Уведомление о ЧП правоохранители получили утром 17 сентября. Следователи внесли информацию о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай». Проводится проверка.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 16:31;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 10-летняя жительница города Красноград выпала с третьего этажа недостроенного здания.".