Гуляла без взрослых: 10-ребенок упал со здания на Харьковщине – полиция

На Харьковщине 10-летняя жительница города Красноград выпала с третьего этажа недостроенного здания.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ребенок гулял без взрослых. Сейчас несовершеннолетнюю госпитализировали с тяжелыми травмами.

Уведомление о ЧП правоохранители получили утром 17 сентября. Следователи внесли информацию о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай». Проводится проверка.