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Гуляла без взрослых: 10-ребенок упал со здания на Харьковщине – полиция

Происшествия 16:31   18.09.2024
Виктория Яковенко
Гуляла без взрослых: 10-ребенок упал со здания на Харьковщине – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине 10-летняя жительница города Красноград выпала с третьего этажа недостроенного здания.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, ребенок гулял без взрослых. Сейчас несовершеннолетнюю госпитализировали с тяжелыми травмами.

Уведомление о ЧП правоохранители получили утром 17 сентября. Следователи внесли информацию о происшествии в ЕРДР по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 УКУ с примечанием «несчастный случай». Проводится проверка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2024 в 16:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 10-летняя жительница города Красноград выпала с третьего этажа недостроенного здания.".