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Яка погода очікується в Харкові та області в суботу – прогноз на 21 вересня

Погода 19:52   20.09.2024
Олена Нагорна
Яка погода очікується в Харкові та області в суботу – прогноз на 21 вересня Фото: Василь Голосний

У суботу, 21 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 8 до 10 градусів, вдень – 24 – 26, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 6 до 11 градусів, удень – 21 – 26.

Вітер північно-східний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 19:52;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 21 вересня, у Харкові та області мінлива хмарність, без опадів.".