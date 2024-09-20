Какая погода ожидается в Харькове и области в субботу — прогноз на 21 сентября

В субботу, 21 сентября, в Харькове и области переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 8 до 10 градусов, днем — 24 — 26, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 6 до 11 градусов, днем — 21 — 26.

Ветер северо-восточный — 5 — 10 м/с.