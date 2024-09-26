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5 атак росіян тривають на Куп’янському напрямку зараз – Генштаб ЗСУ

Події 18:28   26.09.2024
Оксана Якушко
5 атак росіян тривають на Куп’янському напрямку зараз – Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку відбулися два бої біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 18 боїв. Росіяни атакували біля Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. Тривають п’ять атак окупантів.

Читайте також: Генштаб повідомив про 13 боїв на Харківщині за добу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 18:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулися два бої біля Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ.".