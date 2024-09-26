5 атак россиян продолжаются на Купянском направлении сейчас – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении состоялось два боя у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении с начала суток шло 18 боев. Россияне атаковали возле Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжаются пять атак оккупантов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 18:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении состоялось два боя у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".