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5 атак россиян продолжаются на Купянском направлении сейчас – Генштаб ВСУ

Происшествия 18:28   26.09.2024
Оксана Якушко
5 атак россиян продолжаются на Купянском направлении сейчас – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении состоялось два боя у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении с начала суток шло 18 боев. Россияне атаковали возле Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжаются пять атак оккупантов.

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Автор: Оксана Якушко
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26.09.2024, 18:28

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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 18:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении состоялось два боя у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.".