5 атак россиян продолжаются на Купянском направлении сейчас – Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении состоялось два боя у Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении с начала суток шло 18 боев. Россияне атаковали возле Глушковки, Колесниковки и Стельмаховки. Продолжаются пять атак оккупантов.

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