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Два дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова

Суспільство 21:11   26.09.2024
Оксана Якушко
Два дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова Фото: Харківська міськрада

З 9:30 до 16:30 27 та 28 вересня не ходитимуть трамваї на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна через ремонт колії, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна  – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 21:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 16:30 27 та 28 вересня не ходитимуть трамваї на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна через ремонт колії, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".