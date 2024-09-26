Два дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова
Фото: Харківська міськрада
З 9:30 до 16:30 27 та 28 вересня не ходитимуть трамваї на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна через ремонт колії, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.
У цей період трамваї курсуватимуть так:
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: рух, трамваи, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 21:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9:30 до 16:30 27 та 28 вересня не ходитимуть трамваї на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна через ремонт колії, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.".