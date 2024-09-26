Два дні не ходитимуть трамваї в одному з районів Харкова

З 9:30 до 16:30 27 та 28 вересня не ходитимуть трамваї на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від вул. Молочної до вул. Кошкіна через ремонт колії, повідомили у Департаменті будівництва та колійного господарства.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова (у зворотному напрямку: вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова) – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон».