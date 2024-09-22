Рух трамваїв і тролейбусів у центрі Харкова, де впав КАБ, відновили
Рух трамваїв та тролейбусів проспектом Незалежності, який було припинено напередодні через пошкодження транспортної інфраструктури, відновили.
Трамвай №12, а також тролейбуси №2 та 18 курсують у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі міськради.
Нагадаємо, 20 вересня близько 22:40 росіяни вдарили КАБами по Харкову. Одна з бомб влетіла у проїжджу частину в самому центрі міста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, були пошкоджені кіоски, будівлі лікарні та готель, біля якого вже прилітало. В облпрокуратурі повідомили, що три авіабомби впали у трьох районах міста: у Київському – на територію підприємства, у Шевченківському – на проїжджу частину за кілька десятків метрів від пологового відділення лікарні, у Холодногірському – на територію приватного будинку. За даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із троє дітей.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, рух, Харьковский горсовет;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 12:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв та тролейбусів проспектом Незалежності, який було припинено напередодні через пошкодження транспортної інфраструктури, відновили.".