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Рух трамваїв і тролейбусів у центрі Харкова, де впав КАБ, відновили

Суспільство 12:15   22.09.2024
Олена Нагорна
Рух трамваїв і тролейбусів у центрі Харкова, де впав КАБ, відновили

Рух трамваїв та тролейбусів проспектом Незалежності, який було припинено напередодні через пошкодження транспортної інфраструктури, відновили.

Трамвай №12, а також тролейбуси №2 та 18 курсують у звичайному режимі, повідомили у пресслужбі міськради.

Нагадаємо, 20 вересня близько 22:40 росіяни вдарили КАБами по Харкову. Одна з бомб влетіла у проїжджу частину в самому центрі міста, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Там загорівся автомобіль, були пошкоджені кіоски, будівлі лікарні та готель, біля якого вже прилітало. В облпрокуратурі повідомили, що три авіабомби впали у трьох районах міста: у Київському – на територію підприємства, у Шевченківському – на проїжджу частину за кілька десятків метрів від пологового відділення лікарні, у Холодногірському – на територію приватного будинку. За даними мера Ігоря Терехова, постраждали 15 людей, із троє дітей.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2024 в 12:15;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв та тролейбусів проспектом Незалежності, який було припинено напередодні через пошкодження транспортної інфраструктури, відновили.".