Движение трамваев и троллейбусов в центре Харькова, где упал КАБ, восстановили

Движение трамваев и троллейбусов по проспекту Независимости, которое было приостановлено накануне из-за повреждения транспортной инфраструктуры, восстановили.

Трамвай №12, а также троллейбусы №2 и 18 курсируют в обычном режиме, сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, 20 сентября около 22:40 россияне ударили КАБами по Харькову. Одна из бомб влетела в проезжую часть в самом центре города, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, были повреждены киоски, больница и отель, возле которого уже прилетало. В облпрокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы упали в трех районах города: Киевском — на территорию предприятия, Шевченковском — на проезжую часть в нескольких десятках метров от родильного отделения, в Холодногорском — на территорию частного дома. По данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из трое детей.