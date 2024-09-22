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Движение трамваев и троллейбусов в центре Харькова, где упал КАБ, восстановили

Общество 12:15   22.09.2024
Елена Нагорная
Движение трамваев и троллейбусов в центре Харькова, где упал КАБ, восстановили

Движение трамваев и троллейбусов по проспекту Независимости, которое было приостановлено накануне из-за повреждения транспортной инфраструктуры, восстановили.

Трамвай №12, а также троллейбусы №2 и 18 курсируют в обычном режиме, сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, 20 сентября около 22:40 россияне ударили КАБами по Харькову. Одна из бомб влетела в проезжую часть в самом центре города, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Там загорелся автомобиль, были повреждены киоски, больница и отель, возле которого уже прилетало. В облпрокуратуре сообщили, что три авиационные бомбы упали в трех районах города: Киевском — на территорию предприятия, Шевченковском — на проезжую часть в нескольких десятках метров от родильного отделения, в Холодногорском —  на территорию частного дома. По данным мэра Игоря Терехова, пострадали 15 человек, из трое детей.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2024 в 12:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев и троллейбусов по проспекту Независимости, которое было приостановлено накануне из-за повреждения транспортной инфраструктуры, восстановили.".