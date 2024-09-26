Два дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова
Фото: Харьковский горсовет
С 9:30 до 16:30 27 и 28 сентября не будут ходить трамваи по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина из-за ремонта пути, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.
В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:
№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: движение, рух, трамваи, транспорт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 21:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:30 до 16:30 27 и 28 сентября не будут ходить трамваи по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина из-за ремонта пути, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.".