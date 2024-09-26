Два дня не будут ходить трамваи в одном из районов Харькова

С 9:30 до 16:30 27 и 28 сентября не будут ходить трамваи по ул. Георгия Тарасенко на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина из-за ремонта пути, сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

В этот период трамваи будут курсировать следующим образом:

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова (в обратном направлении: ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – ул. Морозова) – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – разворотный круг «602-й микрорайон».