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ФАБ-250 росіяни вдарили по Київському району Харкова – прокуратура (відео)

Події 19:31   26.09.2024
Оксана Якушко
ФАБ-250 росіяни вдарили по Київському району Харкова – прокуратура (відео)

Попередньо для обстрілу Харкова та передмістя росіяни використали ФАБ-250 з УМПК, який запустили з території Бєлогородської області з літака Су-34, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Слідчі зафіксували два влучання в передмісті по відкритті місцевості, там травмованих немає.

Третє влучання у Київському районі по приватній житловій забудові.

«Внаслідок вибуху фактично було знищене чотири приватні житлові будинки. Ще з десяток пошкоджені. Також тілесні ушкодження отримали чотири особи. Дві особи з гострою реакцією на стрес і ще дві жінки отримали осколки поранення від скла після вибуху. Одна з них відмовилася від госпіталізації, їй було надано медичну допомогу на місці. Інша ж була госпіталізована», – розповів Чубенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 19:31;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо для обстрілу Харкова та передмістя росіяни використали ФАБ-250 з УМПК, який запустили з території Бєлогородської області з літака Су-34, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.".