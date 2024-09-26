ФАБ-250 росіяни вдарили по Київському району Харкова – прокуратура (відео)

Попередньо для обстрілу Харкова та передмістя росіяни використали ФАБ-250 з УМПК, який запустили з території Бєлогородської області з літака Су-34, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Слідчі зафіксували два влучання в передмісті по відкритті місцевості, там травмованих немає.

Третє влучання у Київському районі по приватній житловій забудові.

«Внаслідок вибуху фактично було знищене чотири приватні житлові будинки. Ще з десяток пошкоджені. Також тілесні ушкодження отримали чотири особи. Дві особи з гострою реакцією на стрес і ще дві жінки отримали осколки поранення від скла після вибуху. Одна з них відмовилася від госпіталізації, їй було надано медичну допомогу на місці. Інша ж була госпіталізована», – розповів Чубенко.