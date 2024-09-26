ФАБ-250 росіяни вдарили по Київському району Харкова – прокуратура (відео)
Попередньо для обстрілу Харкова та передмістя росіяни використали ФАБ-250 з УМПК, який запустили з території Бєлогородської області з літака Су-34, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Слідчі зафіксували два влучання в передмісті по відкритті місцевості, там травмованих немає.
Третє влучання у Київському районі по приватній житловій забудові.
«Внаслідок вибуху фактично було знищене чотири приватні житлові будинки. Ще з десяток пошкоджені. Також тілесні ушкодження отримали чотири особи. Дві особи з гострою реакцією на стрес і ще дві жінки отримали осколки поранення від скла після вибуху. Одна з них відмовилася від госпіталізації, їй було надано медичну допомогу на місці. Інша ж була госпіталізована», – розповів Чубенко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Дмитрий Чубенко, пострадалі, ФАБ-250, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 19:31;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо для обстрілу Харкова та передмістя росіяни використали ФАБ-250 з УМПК, який запустили з території Бєлогородської області з літака Су-34, розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.".