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ФАБ-250 россияне ударили по Киевскому району Харькова – прокуратура (видео)

Происшествия 19:31   26.09.2024
Оксана Якушко
ФАБ-250 россияне ударили по Киевскому району Харькова – прокуратура (видео) Скриншот

Предварительно для обстрела Харькова и пригорода россияне использовали ФАБ-250 из УМПК, который был запущен с территории Белгородской области с самолета Су-34, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Следователи зафиксировали два попадания в пригороде по открытию местности, там травмированных нет.

Третье попадание в Киевском районе по частной жилой застройке.

«В результате взрыва фактически были уничтожены четыре частных жилых дома. Еще с десяток повреждены. Также телесные повреждения получили четыре человека. Два человека с острой реакцией на стресс и еще две женщины получили осколки ранения от стекла после взрыва. Одна из них отказалась от госпитализации, ей была оказана медицинская помощь на месте. Другая же была госпитализирована», – рассказал Чубенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 19:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно для обстрела Харькова и пригорода россияне использовали ФАБ-250 из УМПК, который был запущен с территории Белгородской области с самолета Су-34, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".