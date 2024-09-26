ФАБ-250 россияне ударили по Киевскому району Харькова – прокуратура (видео)
Предварительно для обстрела Харькова и пригорода россияне использовали ФАБ-250 из УМПК, который был запущен с территории Белгородской области с самолета Су-34, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Следователи зафиксировали два попадания в пригороде по открытию местности, там травмированных нет.
Третье попадание в Киевском районе по частной жилой застройке.
«В результате взрыва фактически были уничтожены четыре частных жилых дома. Еще с десяток повреждены. Также телесные повреждения получили четыре человека. Два человека с острой реакцией на стресс и еще две женщины получили осколки ранения от стекла после взрыва. Одна из них отказалась от госпитализации, ей была оказана медицинская помощь на месте. Другая же была госпитализирована», – рассказал Чубенко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Дмитрий Чубенко, пострадавшие, ФАБ-250, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 19:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно для обстрела Харькова и пригорода россияне использовали ФАБ-250 из УМПК, который был запущен с территории Белгородской области с самолета Су-34, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.".