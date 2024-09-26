ФАБ-250 россияне ударили по Киевскому району Харькова – прокуратура (видео)

Предварительно для обстрела Харькова и пригорода россияне использовали ФАБ-250 из УМПК, который был запущен с территории Белгородской области с самолета Су-34, рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Следователи зафиксировали два попадания в пригороде по открытию местности, там травмированных нет.

Третье попадание в Киевском районе по частной жилой застройке.

«В результате взрыва фактически были уничтожены четыре частных жилых дома. Еще с десяток повреждены. Также телесные повреждения получили четыре человека. Два человека с острой реакцией на стресс и еще две женщины получили осколки ранения от стекла после взрыва. Одна из них отказалась от госпитализации, ей была оказана медицинская помощь на месте. Другая же была госпитализирована», – рассказал Чубенко.