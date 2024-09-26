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Троє постраждалих у Харкові внаслідок удару КАБами

Події 17:27   26.09.2024
Оксана Якушко
Троє постраждалих у Харкові внаслідок удару КАБами

Про наслідки прильотів у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Троє постраждалих внаслідок прильотів по Харкову. Усі троє з осколковими пораненнями», – розповів Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2024 в 17:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки прильотів у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов.".