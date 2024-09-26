Трое пострадавших в Харькове в результате удара КАБами
О последствиях прилетов в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Три пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями», – рассказал Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КАБ, мэр, поранені, пострадавшие, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 17:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях прилетов в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.".