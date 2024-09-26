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Трое пострадавших в Харькове в результате удара КАБами

Происшествия 17:27   26.09.2024
Оксана Якушко
Трое пострадавших в Харькове в результате удара КАБами

О последствиях прилетов в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Три пострадавших в результате прилетов по Харькову. Все трое с осколочными ранениями», – рассказал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 сентября 2024 в 17:27;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях прилетов в Харькове сообщил мэр города Игорь Терехов.".