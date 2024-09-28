25 разів атакували росіяни на Харківському та Куп’янському напрямках – ГШ ЗСУ
На Харківському напрямку відбулося шість атак росіян біля Вовчанська та села Тихе, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів біля Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 08:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося шість атак росіян біля Вовчанська та села Тихе, повідомив Генштаб ЗСУ.".