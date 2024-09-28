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25 разів атакували росіяни на Харківському та Куп’янському напрямках – ГШ ЗСУ

Події 08:25   28.09.2024
Оксана Якушко
25 разів атакували росіяни на Харківському та Куп’янському напрямках – ГШ ЗСУ

На Харківському напрямку відбулося шість атак росіян біля Вовчанська та села Тихе, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів біля Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку відбулося шість атак росіян біля Вовчанська та села Тихе, повідомив Генштаб ЗСУ.".