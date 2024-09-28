Ім’я вбитого дроном РФ у Козачій Лопані судді повідомив Верховний Суд

Леонід Лобойко, який загинув у Козачій Лопані, був суддею Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді.

«Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко. Колектив Верховного Суду висловлює щирі співчуття рідним і близьким Леоніда Миколайовича», — йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що близько 13:00 окупанти вдарили дроном по Козачій Лопані Харківського району. Загиблий чоловік і поранені жінки приїхали до селища на автомобілі, щоб погодувати домашніх тварин. Пізніше Харківська обласна прокуратура повідомила, що загиблий був суддею Верховного суду.