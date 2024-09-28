Имя убитого дроном РФ в Казачьей Лопане судьи сообщил Верховный Суд
Фото: Верховный Суд / Facebook
Погибший в Козачьей Лопани Леонид Лобойко являлся судьей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.
«Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Николаевича», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района. Погибший мужчина и раненые женщины приехали в поселок на автомобиле, чтобы покормить домашних животных. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что погибший был судьей Верховного суда.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, Верховный суд Украины, дрон, Козачья Лопань, судья, убийство, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибший в Козачьей Лопани Леонид Лобойко являлся судьей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.".