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Имя убитого дроном РФ в Казачьей Лопане судьи сообщил Верховный Суд

Происшествия 18:08   28.09.2024
Оксана Якушко
Имя убитого дроном РФ в Казачьей Лопане судьи сообщил Верховный Суд Фото: Верховный Суд / Facebook

Погибший в Козачьей Лопани Леонид Лобойко являлся судьей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.

«Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Николаевича», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района. Погибший мужчина и раненые женщины приехали в поселок на автомобиле, чтобы покормить домашних животных. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что погибший был судьей Верховного суда.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2024 в 18:08;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибший в Козачьей Лопани Леонид Лобойко являлся судьей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.".