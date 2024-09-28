Имя убитого дроном РФ в Казачьей Лопане судьи сообщил Верховный Суд

Погибший в Козачьей Лопани Леонид Лобойко являлся судьей Верховного Суда в Кассационном уголовном суде.

«Верховный Суд с грустью сообщает, что сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Николаевича», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что около 13:00 оккупанты ударили дроном по Казачьей Лопани Харьковского района. Погибший мужчина и раненые женщины приехали в поселок на автомобиле, чтобы покормить домашних животных. Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что погибший был судьей Верховного суда.