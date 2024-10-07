У Харкові водій, який перевищив швидкість, пропонував копам 500 грн хабаря
Близько 09:00 7 жовтня патрульні зупинили на проспекті Аерокосмічному у Харкові автомобіль «Opel»: водій перевищив встановлене обмеження швидкості більш як на 40 км/год.
«Інспектори повідомили водію, щодо нього будуть складені відповідні адміністративні матеріали. Керманич своєю чергою почав пропонувати неправомірну вигоду у сумі 500 гривень за непритягнення до відповідальності. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність громадянин не реагував», – розповіли в Управління патрульної поліції в Харківській області.
На місце для фіксації обставин події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні склали на водія адміністративну постанову за ч.1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на 20 км/год) КУпАП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взятка, водій, патрульні, скорость, Харків;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 09:00 7 жовтня патрульні зупинили на проспекті Аерокосмічному у Харкові автомобіль «Opel»: водій перевищив встановлене обмеження швидкості більш як на 40 км/год.".