В Харькове водитель, превысивший скорость, предлагал копам 500 грн взятки
Около 09:00 7 октября патрульные остановили на Аэрокосмическом проспекте в Харькове автомобиль «Opel»: водитель превысил установленное ограничение скорости более чем на 40 км/ч.
«Инспекторы сообщили водителю, в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. Водитель в свою очередь начал предлагать неправомерную выгоду в сумме 500 гривен за непривлечение к ответственности. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности гражданин не реагировал», – рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
На место фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Патрульные составили на водителя административное постановление по ч.1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч) КУпАП.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, патрульні, патрульные, скорость, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 октября 2024 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 09:00 7 октября патрульные остановили на Аэрокосмическом проспекте в Харькове автомобиль «Opel»: водитель превысил установленное ограничение скорости более чем на 40 км/ч.".