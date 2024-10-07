В Харькове водитель, превысивший скорость, предлагал копам 500 грн взятки

Около 09:00 7 октября патрульные остановили на Аэрокосмическом проспекте в Харькове автомобиль «Opel»: водитель превысил установленное ограничение скорости более чем на 40 км/ч.

«Инспекторы сообщили водителю, в отношении него будут составлены соответствующие административные материалы. Водитель в свою очередь начал предлагать неправомерную выгоду в сумме 500 гривен за непривлечение к ответственности. На неоднократные предупреждения об уголовной ответственности гражданин не реагировал», – рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

На место фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу. Патрульные составили на водителя административное постановление по ч.1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч) КУпАП.