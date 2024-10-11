Екскурсанту вишу Харківщини «світить» довічне: працював на РФ – прокуратура
За держзраду та колабораціонізм судитимуть екскурсанта правоохоронного вишу Харківщини. За даними слідства, чоловік в окупованому Куп’янську пішов на співпрацю з росіянами.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, спочатку підозрюваний обійняв посаду чергового ізолятора тимчасового тримання в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».
«Він незаконно утримував проукраїнськи налаштованих людей. Надалі він доставляв їх до катівні для проведення слідчих дій, під час яких у людей вибивали інформацію про місцевих учасників АТО/ООС, тероборони, місця зберігання зброї», – з’ясували правоохоронці.
У липні 2022 року він вже добровільно обійняв посаду «исполняющего обязаности полицейского конвойной службы». За таку роботу він щомісяця отримував 40 тисяч російських рублів, додали в прокуратурі.
Наразі 20-річний фігурант – у розшуку. Його судитимуть заочно. Максимальна санкція, яка загрожує чоловіку, — довічне позбавлення волі.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вуз, куп'янск, пожизненное, прокуратура, харківщина, экс-курсант;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2024 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За держзраду та колабораціонізм судитимуть екскурсанта правоохоронного вишу Харківщини. За даними слідства, чоловік в окупованому Куп’янську пішов на співпрацю з росіянами.".