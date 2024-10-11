Екскурсанту вишу Харківщини «світить» довічне: працював на РФ – прокуратура

За держзраду та колабораціонізм судитимуть екскурсанта правоохоронного вишу Харківщини. За даними слідства, чоловік в окупованому Куп’янську пішов на співпрацю з росіянами.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, спочатку підозрюваний обійняв посаду чергового ізолятора тимчасового тримання в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

«Він незаконно утримував проукраїнськи налаштованих людей. Надалі він доставляв їх до катівні для проведення слідчих дій, під час яких у людей вибивали інформацію про місцевих учасників АТО/ООС, тероборони, місця зберігання зброї», – з’ясували правоохоронці.

У липні 2022 року він вже добровільно обійняв посаду «исполняющего обязаности полицейского конвойной службы». За таку роботу він щомісяця отримував 40 тисяч російських рублів, додали в прокуратурі.

Наразі 20-річний фігурант – у розшуку. Його судитимуть заочно. Максимальна санкція, яка загрожує чоловіку, — довічне позбавлення волі.