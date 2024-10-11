Экс-курсанту вуза Харьковщины грозит пожизненное: работал на РФ – прокуратура

За госпредательство и коллаборационизм будут судить экс-курсанта правоохранительного вуза Харьковщины. Следствие установило: в оккупированном Купянске он сотрудничал с россиянами.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, сначала подозреваемый вступил в должность дежурного изолятора временного содержания в «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

«Он незаконно удерживал проукраински настроенных людей. Потом он доставлял их в пыточные для проведения следственных действий, во время которых у людей выбивали информацию о местных участниках АТО/ООС, теробороны, места хранения оружия», — выяснили правоохранители.

В июле 2022 года он уже добровольно вступил в должность «исполняющего обязанности полицейской конвойной службы». За такую ​​работу он получал ежемесячно 40 тысяч российских рублей, добавили в прокуратуре.

Сейчас 20-летний фигурант – в розыске. Его будут судить заочно. Максимальная санкция, угрожающая мужчине, — пожизненное лишение свободы.