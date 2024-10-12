Двоє чоловіків розбирали боєприпас у дворі під Харковом: чим це закінчилося

У місті Дергачі на території приватного двору двоє чоловіків спробували розібрати боєприпас. Він розірвався – обидва отримали осколкові поранення.

Ця подія сталася 12 жовтня, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Швидка” доправила постраждалих чоловіків до обласної лікарні.