Двоє чоловіків розбирали боєприпас у дворі під Харковом: чим це закінчилося
Фото: ukrinform.ua
У місті Дергачі на території приватного двору двоє чоловіків спробували розібрати боєприпас. Він розірвався – обидва отримали осколкові поранення.
Ця подія сталася 12 жовтня, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Швидка” доправила постраждалих чоловіків до обласної лікарні.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: боеприпас, ГСЧС, подрыв, пострадалі;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 11:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі на території приватного двору двоє чоловіків спробували розібрати боєприпас. Він розірвався – обидва отримали осколкові поранення.".