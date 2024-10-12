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Двоє чоловіків розбирали боєприпас у дворі під Харковом: чим це закінчилося

Події 11:24   12.10.2024
Олена Нагорна
Двоє чоловіків розбирали боєприпас у дворі під Харковом: чим це закінчилося Фото: ukrinform.ua

У місті Дергачі на території приватного двору двоє чоловіків спробували розібрати боєприпас. Він розірвався – обидва отримали осколкові поранення.

Ця подія сталася 12 жовтня, розповіли у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Швидка” доправила постраждалих чоловіків до обласної лікарні.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2024 в 11:24;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Дергачі на території приватного двору двоє чоловіків спробували розібрати боєприпас. Він розірвався – обидва отримали осколкові поранення.".